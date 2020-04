Conforme divulgado pelo portal Últimas Notícias, o secretário de Educação e Esportes, Cid Corrêa, deixou o cargo para disputar o pleito deste ano.

Eleito vice-prefeito em 2016, Cid Corrêa estava à frente da Secretaria de Educação desde janeiro de 2017.

“A Educação de nossa cidade avançou graças ao trabalho de equipe dos excelentes servidores que a pasta possui. O sucesso e os avanços são frutos da dedicação destes profissionais. Ao deixar o cargo rendo minhas homenagens e agradecimento a cada um dos nossos servidores”, enfatizou Cid.

A desincompatibilização atende a legislação eleitoral que prevê afastamento do cargo até seis meses das eleições.

Cid Corrêa destacou: “no período das convenções partidárias, entre 20 de julho e 5 de agosto, vou colocar meu nome à disposição da sigla para prefeito, vice ou vereador”.

“O afastamento para disputar as eleições deste ano foi ajustado em audiência com a Direção Estadual e Municipal, onde reafirmei a minha disposição em participar do pleito eleitoral de outubro próximo contribuindo para o fortalecimento do PSB em Formiga e região.”

Sobre qual cargo vai disputar, Cid Corrêa, foi enfático: “o futuro a Deus pertence. Vamos debater politicamente com o PSB qual caminho a seguir.”