Da Redação

Na terça-feira (9) foi realizada a primeira reunião das direções dos partidos Cidadania, PT e PSB visando discutir uma aliança política para o pleito deste ano.

O encontro ocorreu na sede do Lions Clube de Formiga.

A idéia das legendas é o distanciamento da atual polarização com a construção de uma terceira via para os eleitores do município