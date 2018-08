O cidadão Júbter de Oliveira utilizou da Tribuna do Povo da Câmara Municipal durante a reunião de segunda-feira (13). Na ocasião, ele tratou sobre mobilidade urbana e acessibilidade em locais públicos e privados abertos em Formiga.

Júbter citou situações de dificuldades vividas por portadores de deficiência e pediu auxílio dos vereadores para que sejam implantadas em Formiga ações voltadas para melhorar a mobilidade urbana.

Os edis presentes agradeceram Júbter pela presença e pela explanação e ressaltaram que estão à disposição para ajudarem no que for possível para tornar Formiga uma cidade com melhor qualidade de vida para os portadores de necessidades especiais.