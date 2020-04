Cinco pessoas em situação de rua que estavam abrigadas no estádio Juca Pedro (campo do Formiga) retornaram para as cidades de origem (Piumhi e Itapecerica).

De acordo com a Prefeitura, uma parceria foi firmada entre o Executivo e a direção do Juca Pedro para que as dependências do campo do Formiga servissem de abrigo para estes cidadãos.

Trabalhos educativos foram desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Humano, por meio da equipe do Centro de Referência Especializado em Assistência Social (Creas).

No entanto, alguns abrigados não seguiram as orientações e comportaram-se de maneira inadequada, chegando a depredar o espaço até então disponibilizado. Diante disso, a direção do estádio solicitou a retirada destas pessoas.