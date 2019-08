Os Jogos Parapan-Americanos de 2019 começam nesta sexta-feira (23) em Lima, no Peru. A capital, fundada em 18 de janeiro de 1535, foi denominada inicialmente “Cidade dos Reis”. Lima tem mais de 9 milhões de habitantes, que representam 30% da população peruana, e é a quinta cidade mais populosa da América Latina e do Caribe. Os jogos vão até 1º de setembro.

Vocação turística



Uma das explicações para o crescimento populacional de Lima pode estar na vocação turística da cidade. Localizada no litoral do Oceano Pacífico, a capital tem um centro histórico muito rico culturalmente, reunindo monumentos com influência da antiga civilização inca e dos espanhóis (que começaram a ocupar a região no século XVI). Também se destacam o distrito turístico de Miraflores, que conta com ótimos restaurantes, lojas e casas de espetáculos, e o bairro boêmio de Barranco, com suas casas noturnas, cafés e museus.

Além disso, Lima é o principal ponto de partida dos voos para a região de Cusco, onde fica Machu Picchu, a lendária cidade Inca construída no século XV, que fica no alto da Cordilheira dos Andes e é considerada uma das sete maravilhas do mundo moderno.

Equipamentos esportivos



O comitê organizador local dos jogos dividiu as competições em quatro regiões. A primeira é a Vila Esportiva Regional de Callao, que receberá o goalball no Coliseu Miguel Grau. O vôlei sentado e o parataekwondo serão no Centro Poliesportivo de Callao.