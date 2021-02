Serra da Saudade/MG, município menos populoso do país com 776 habitantes, de acordo com o censo de 2020 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), registrou a primeira morte por Covid-19.

De acordo com o portal G1, a informação foi confirmada pela Prefeitura nesta quinta-feira (4).

A vítima é uma idosa de 68 anos, que tinha diabetes e testou positivo para a doença no dia 11 de janeiro. O óbito foi registrado na quinta-feira passada (28).

A princípio, segundo a Prefeitura, a idosa ficou em isolamento domiciliar. Devido ao agravamento do estado de saúde, ela foi encaminhada para um hospital em Dores do Indaiá e, posteriormente, para outro hospital em Bom Despacho onde faleceu.