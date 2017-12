O Governo de Minas, por meio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG), lançou, nesta quarta-feira (20), um programa de ações emergências para socorrer os municípios que tiverem estado de emergência ou calamidade reconhecidos pela Defesa Civil do Estado durante o período chuvoso.

Cada prefeitura poderá solicitar financiamento respeitando os limites legais de endividamento e de acordo com seu porte. O edital estará disponível no site do BDMG a partir de janeiro de 2018. As medidas destinam-se aos setores público e privado. Para solicitar o financiamento e/ou renegociação com condições especiais, a empresa deverá entrar em contato no telefone (31) 3219-8000. O prazo para solicitações é 28 de fevereiro de 2018.

Os recursos para o setor público serão disponibilizados por meio das linhas BDMG Maq (aquisição de máquinas e equipamentos novos); BDMG Cidades (edificações municipais); BDMG Urbaniza (iluminação pública, mobilidade e drenagem urbana) e BDMG Saneamento (água, esgoto e resíduos sólidos urbanos).

O BDMG também ofertará condições diferenciadas de renegociação de dívidas dos clientes localizados nas cidades afetadas. E, para as micro e pequenas empresas, o Banco oferecerá taxas ainda mais baixas: a partir de 0,99% a.m. para financiamentos de R$5 mil a R$100 mil, com prazo de até 39 meses, incluindo carência de 3 meses para começar a pagar.

