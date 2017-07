Cidades da região Centro-Oeste iniciaram nessa segunda-feira (3) Campanha de Vacinação Antirrábica. As vacinas serão aplicadas em cães e gatos nos municípios de Arcos, Córrego Fundo e Nova Serrana. A vacinação é gratuita.

Em Arcos, a Secretaria Municipal de Saúde, através do Setor de Zoonoses, vai realizar a vacinação até o dia 14 de julho na zona urbana. A partir do dia 17, a vacinação ocorrerá na zona rural. A programação pode ser conferida no site da Prefeitura.

Em Córrego Fundo, a Campanha de Vacinação Antirrábica será até o dia 12 deste mês. As vacinas serão aplicadas em cães e gatos, gratuitamente, em diversos locais do município e comunidades rurais. Os locais de vacinação também estão disponíveis no site da Prefeitura.

A vacinação em Nova Serrana será de 3 de julho a 26 de agosto. Cerca de 11.500 cães e gatos devem ser vacinados nas zonas rural e urbana. A imunização vai acontecer primeiro na zona rural, de 3 de julho a 11 de agosto. Todas as comunidades rurais do município serão visitadas por uma equipe da Secretaria de Saúde, que fará a aplicação das vacinas.

A vacinação será realizada em locais estratégicos das comunidades, como praças, centros sociais, escolas e PSF’s. Em Gamas, Boa Vista e nas chácaras da Fazenda Paraná, haverá ponto fixo para vacinação no dia 29 de julho. Já nos dias 9,10 e 11 de agosto, será realizada busca ativas dos cães e gatos não vacinados conforme o cronograma.

A vacinação na zona urbana acontecerá em dois sábados do mês de agosto, nos dias 19 e 26. Serão diversos pontos de imunização, como escolas, unidades de saúde, poliesportivos, praças, entre outros. A programação está disponível no site da Prefeitura.

A Prefeitura de Formiga ainda não divulgou o calendário de vacinação antirrábica.