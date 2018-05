O Dia do Trabalho, comemorado nesta terça-feira (1º), será de atividades nas cidades de Nova Serrana, Formiga, Córrego Danta, Córrego Fundo, Luz e Lagoa da Prata. Fazem parte da programação shows, campeonatos esportivos, sorteio de prêmios e missas em homenagem aos trabalhadores.

Em Divinópolis, a Prefeitura informou que não promove festa para o trabalhador por não ser tradição no município. Entretanto, haverá uma comemoração realizada por um sindicato da cidade.

Nova Serrana

A Prefeitura, por meio da Secretaria de Esportes de Nova Serrana, preparou uma Corrida Rústica a partir das 7h30. O percurso de 4,4 quilômetros será realizado pelas vias dos bairros Jardim do Lago e Fausto Pinto da Fonseca. A largada e a chegada serão na Praça da Lagoa, onde também será feita a concentração dos atletas.

Também faz parte da programação ao Dia do Trabalho uma competição de Mountain Bike, que será realizada dia 20, a partir das 8h, no Centro de Convenções. Segundo a Prefeitura, o percurso da prova terá aproximadamente 35 quilômetros, e a cada dez haverá um ponto de hidratação para os atletas.

A largada e a chegada serão no Centro de Convenções. Inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esportes da Prefeitura.

Além das atividades esportivas, a data será marcada por uma festa para os trabalhadores promovida pelo Sindicato Intermunicipal das Indústrias de Calçados de Nova Serrana (Sindinova), juntamente com o Sicoob Credinova.

De acordo com a assessoria de comunicação do sindicato, serão sorteados 120 prêmios entre aparelhos de televisão e panelas. A festa ocorre a partir das 13h no Centro de Convenções da cidade. Só poderão concorrer aos sorteios os trabalhadores em que a empresa se inscreveu para participar.

A Arena do Calçado desde o sábado (27) está sendo palco de diversos shows. Para esta terça-feira (1º) a apresentação será com cantor gospel Fernandinho Costa. A entrada é franca.

Divinópolis

Apesar da Prefeitura não promover nenhuma comemoração, o Sindicato dos Metalúrgicos realiza nesta terça-feira uma homenagem à categoria. Já o Sindicato dos Comerciários de Divinópolis e região não realiza festa no Dia do Trabalho porque promove uma festa específica para comemorar o dia da categoria em novembro.

Córrego Danta

A Prefeitura, juntamente com o Sicoob Credbam, promove desde o dia 27 no parque de exposições da cidade uma série de shows gratuitos para os trabalhadores. Segundo a Prefeitura, a expetativa de público para todo o evento é de cinco mil pessoas. A Prefeitura recomenda que crianças e adolescentes estejam acompanhados dos pais ou responsáveis.

Córrego Fundo

A Prefeitura iniciou as comemorações à data no dia 1º de abril, quando foram abertas as competições do “Futebol do Trabalhador”. Segundo a Prefeitura, o torneio conta com nove times inscritos, que ao longo do mês disputam as etapas classificatórias.

Conforme a Prefeitura, o objetivo da atividade é dar oportunidade de integração aos diversos bairros da cidade e promover a prática do esporte de maneira organizada.

A final do campeonato está agendada para terça-feira (1º) e os três primeiros colocados deverão receber premiações oferecidas por empresas patrocinadoras.

Pompéu

A Prefeitura de Pompéu está realizando desde o dia 27 a Semana do Trabalhador. Em diversos pontos da cidade são oferecidas atividades de promoção à saúde. Para esta terça-feira estão programados exames de glicose, aferição de pressão, além de ações culturais. Os serviços são oferecidos na Praça de Esportes, Centro, 9h às 13h.

Lagoa da Prata

A banda mineira Skank se apresenta na Praça de Eventos de Lagoa da Prata nesta segunda-feira (30). Segundo a Prefeitura, a entrada é gratuita e a expectativa de público é de duas mil pessoas.

Formiga

A Prefeitura agendou para o dia 3 de maio uma missa especial aos trabalhadores, em especial os servidores municipais. A celebração está marcada para as 7h, no pátio da Administração Municipal. Ainda segundo o Executivo, não terá festa em relação à data por não ser costume do município.

Luz

A Festa dos Trabalhadores 2018 será marcada pela cerimônia de entrega do Centro Administrativo Municipal. De acordo com a Prefeitura, a partir das 19h o prédio estará aberto para visitação e logo após, às 20h, terá show com a dupla Ataíde e Alexandre. A entrada gratuita.

