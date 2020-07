O Centro-Oeste continua com o tempo seco e sol predominante. Nesta semana as condições não mudaram.

Conforme explicou o climatologista Ruibran dos Reis, nessa segunda-feira (20), uma massa de ar seco continua atuando sobre Minas Gerais.

Com isso, o tempo fica seco, a umidade relativa do ar baixa e as temperaturas devem registrar ligeira elevação.

“O clima vai ficar estável durante toda a semana, com muito sol e sem previsão de chegada de novas frentes frias ou chuva. Por isso, o que predomina nos próximos dias é o ar seco”, esclareceu Reis.