O Centro-Oeste de Minas teve um aumento de 60 casos prováveis de dengue e oito casos prováveis de chikungunya, segundo dados do boletim epidemiológico da incidência do Aedes aegypti, divulgado na terça-feira (19), pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG).

Os dados são do acumulado do início de janeiro até terça-feira (19). Conforme o boletim, 1.316 casos prováveis de dengue foram contabilizados na região, sendo 60 casos a mais que no informativo anterior quando foram apontados 1.256.

Com relação aos casos prováveis de chikungunya, são 388 registros prováveis: oito a mais que no informe anterior, quando foram registrados 380 casos. Até o momento, foram sete casos de zika. No informe anterior eram nove casos.

Os casos prováveis de zika, de acordo com boletim do Estado, no entanto, tiveram queda. Antes eram nove casos e agora são sete casos na região: dois em Lagoa da Prata, três em Santo Antônio do Monte; Papagaios e Nova Serrana têm um caso cada.