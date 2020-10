As maiores cidades do Centro-Oeste de Minas Gerais fecharam o mês de agosto com saldo positivo na geração de empregos. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, e foram divulgados na última terça-feira (29).

O portal de notícias G1 avaliou a situação das admissões e desligamentos informados pelo Ministério da Economia em Divinópolis, Nova Serrana, Bom Despacho, Itaúna e Formiga. Confira:

Divinópolis

Divinópolis registrou a abertura de quase 400 novos postos de trabalho em agosto. É o segundo mês consecutivo que a cidade registra saldo positivo na geração de novos empregos desde o início da pandemia de Covid-19.

A cidade fechou o mês de agosto com 1.820 contratações contra 1.486 demissões; um saldo positivo de 384 novos empregos gerados no período, segundo o Caged.

O setor com maior registro de contratação na cidade foi o de serviços, de acordo com os dados. Contudo, foi também o que mais demitiu. Foram 577 admissões contra 551 desligamentos no período.

Bom Despacho

De acordo com os dados do Caged, Bom Despacho finalizou o mês de agosto com saldo positivo de 24 novos postos de trabalho abertos, foram 348 admissões contra 324 desligamentos.

Segundo os dados, o setor de serviços foi o que mais contratou foi o comércio, com 123 novas admissões. O setor que mais demitiu foi serviços, com 106 desligamentos

Formiga

De acordo com os dados do Caged, Formiga registrou 421 admissões e 326 desligamentos, um saldo de 95 novos postos de trabalho abertos.

Segundo ainda o Caged, o setor de serviços foi o que mais contratou na cidade gerando 176 novos postos de trabalho. O setor que mais demitiu foi agropecuária, o segmento registrou sete admissões e o mesmo número de desligamentos no período.

Itaúna

Assim como os outros municípios, o fechamento de agosto para a geração de empregos em Itaúna foi positivo. O município teve 986 admissões contra 705 desligamentos, gerando um saldo positivo de 281 postos de emprego carteira assinada.

A indústria foi a responsável pelo maior número de contratações no período, foram 362 admissões contra 190 desligamentos. Já o setor que mais demitiu foi o de serviços; foram 178 admissões contra 173 desligamentos.

Nova Serrana

O Caged apontou que Nova Serrana finalizou o mês de agosto com 1. 441 admissões, contra 641 desligamentos gerando um saldo positivo de 813 postos de emprego criados.

A indústria foi responsável pelo maior número de contratações no município, registrado 1.158 admissões contra 353 desligamentos. Já o setor que registrou maior número de desligamentos na cidade foi o de serviços, foram 90 admissões e desligamentos 108 no período.

A evolução positiva do emprego formal se dá após quatro meses de queda, segundo números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged).

De acordo com dados oficiais, esse também foi o melhor resultado, para este mês, desde 2012, quando foram contratados 142.496 trabalhadores com carteira assinada. No acumulado dos sete primeiros meses deste ano, ainda segundo informações do Ministério da Economia, as demissões superaram as contratações em 1,092 milhão de empregos formais.

Matéria do G1