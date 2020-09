Os municípios abrangidos pelos 371,4 quilômetros de extensão do Sistema MG-050/BR-265/BR-491 já receberam desde o início da concessão da rodovia, de 2008 a 2020, cerca de R$ 52,3 milhões referentes ao pagamento do ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza).

Os repasses ocorrem todo mês e são definidos de acordo com o percentual aplicado em cada cidade, conforme determina a legislação. Somente este ano, de janeiro até o mês de junho, foram repassados cerca de R$ 3 milhões.

Ao todo, 22 cidades estão no entorno do Sistema MG-050 e recebem o repasse, são elas: Juatuba, Mateus Leme, Itaúna, Igaratinga, Carmo do Cajuru, São Gonçalo do Pará, Divinópolis, São Sebastião do Oeste, Pedra do Indaiá, Formiga, Pains, Córrego Fundo, Pimenta, Piumhi, Capitólio, São João Batista do Glória, Alpinópolis, Passos, Itaú de Minas, Pratápolis, Fortaleza de Minas e São Sebastião do Paraíso.

O diretor-executivo da AB Nascentes das Gerais, Joselito Castro, explica que o pagamento de ISSQN para as cidades influenciadas pelo Sistema MG-050, que liga a região metropolitana de Belo Horizonte à divisa de Minas Gerais com São Paulo, contribui com o desenvolvimento sócio-econômico dos municípios.