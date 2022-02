Sem o tradicional carnaval de rua pelo segundo ano seguido, as cidades históricas mineiras apostam na abertura dos pontos turísticos para atrair o público durante o feriado. A expectativa é de hotéis, pousadas e restaurantes com procura de 90%.

Ouro Preto, na região Central, deve ser um dos destinos mais procurados. A cidade que fica a 100 quilômetros da capital mistura história, arquitetura e gastronomia.

São 18 igrejas barrocas, 12 museus, além do Teatro Municipal, Da feira de artesanato em pedra sabão, de cafés e restaurantes.

Para receber os turistas, a cidade Patrimônio Cultural da Humanidade preparou uma programação especial com a “ exposição Bandalheira – 50 anos”, para contar a história de uma das principais bandas da cidade, cuja marca registrada é a irreverência. O ritmo descompassado marcou gerações pelas ladeiras históricas.

Outra exposição também usa como tema o carnaval os Cortejos de Bonecos, mesclando dois blocos caricatos: o Zé Pereira dos Lacaios e os Condoleiros.

As exposições estão abertas ao público até o dia 2 de março, na Casa de Gonzaga, de terça a domingo, de 8 às 18 horas.

O setor de bares e restaurantes de Ouro Preto está otimista e espera atingir 90% da ocupação. No ano passado, sem o carnaval e com restrições da pandemia, a ocupação dos 90 hotéis e pousadas ficou em apenas 25%.

“O avanço da vacinação e as medidas de segurança adotadas na cidade dão tranquilidade aos turistas para aproveitar as atrações”, afirma Márcio Abdo de Freitas, presidente do Convention Visitors Bureau.

Vale lembrar que, por causa da pandemia, estão proibidas em Ouro Preto as festas públicas ou particulares, espaços abertos ou fechados, como sítios, repúblicas e bailes.



Tiradentes

Emoldurada pela bela Serra de São José, a histórica cidade de Tiradentes espera atrair os turistas para conhecer igrejas barrocas, museus e, ainda, fazer o tradicional passeio de Maria Fumaça até São João Del Rei.

A cidade é um destino perfeito para quem quer descansar em meio à natureza e degustar os pratos típicos da culinária mineira.

Mesmo sem a folia, a expectativa dos donos de hotéis e de restaurantes é receber 10 mil turistas durante o feriado de carnaval. A cidade com cerca de 400 hotéis e pousadas espera ocupar entre 80% e 100% dos 5 mil leitos.

“Isso é o resultado do rígido protocolo de segurança que temos mantido na cidade desde o início da pandemia. Conquistamos a confiança dos turistas que vão e depois retornam à cidade”, analisa Wellington Cabral, presidente da Associação dos Empresários de Tiradentes.

A Maria Fumaça vai funcionar durante o carnaval. O trem percorre 12 quilômetros de Tiradentes a São João Del Rei, margeando o Rio das Mortes. As saídas ocorrem de segunda a sexta às 13 e às17 horas e aos domingos às 11 e às 14 horas. Já os retornos para Tiradentes ocorrem de segunda a sexta às 10 e ás15 horas e aos domingos às 10 e às 13 horas. A tarifa inteira de ida e volta custa 80 reais ida e volta e 70 reais apenas a ida. Crianças de 0 a 5 anos não pagam.

Sabará

Em Sabará, estão proibidos eventos públicos e privados até o dia 14 de março. Mas, os bares, hotéis e restaurantes e atrações turísticas podem funcionar.

A região do Pompéu onde estão concentrados os bares e restaurantes de comida mineira vão funcionar normalmente durante o Carnaval

Entre as principais atrações para os turistas estão a Igreja Matriz, a Igreja de São Francisco e a Igreja Nossa Senhora do Rosário, mais conhecida com a Igreja de Pedra.

