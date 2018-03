Trinta e uma cidades mineiras atendidas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) ficaram sem luz por cerca de 15 minutos na tarde dessa quarta-feira (21). De acordo com a empresa, o corte no fornecimento ocorreu em todas as regiões mineiras. Estados do Norte e do Nordeste também registram falta de energia.

O problema foi registrado às 15h48. Em nota, o Operador Nacional do Sistema (ONS) informou que uma “perda de carga” causou o apagão. Ainda segundo o ONS, as causas do desligamento estão sendo investigadas, e as equipes trabalham para a recomposição dos sistemas.

De acordo com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, o apagão foi causado foi uma falha na usina de Belo Monte, no Pará.

Segundo a Cemig, o sistema elétrico que atende os consumidores de Minas Gerais também foi afetado, provocando perda de carga e consequente interrupção parcial de energia elétrica. Ainda de acordo com a companhia, o restabelecimento se iniciou a partir da determinação do ONS, às 15h52 e, dez minutos depois, praticamente todos os clientes já estavam com a energia restabelecida no estado.

Na Região Central de Minas, que também abrange a Região Metropolitana de Belo Horizonte, oito cidades foram afetadas pelo corte; no Triângulo Mineiro, sete; no Sul de Minas, cinco; no Centro-Oeste, três; no Vale do Rio Doce, duas e no Alto Paranaíba, duas. As regiões Norte, Vale do Jequitinhonha e Mucuri, Noroeste e Zona da Mata tiveram apenas um município atingido em cada.

Foram afetados pelo menos outros 14 estados: Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Piauí, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rondônia, Sergipe e Tocantins.

Veja a lista das cidades mineiras que ficaram sem luz:

Bom Jesus da Penha, no Sul de Minas

Cipotânea, na Zona da Mata

Claraval, no Sul de Minas

Comendador Gomes, no Triângulo Mineiro

Cristiano Otoni, na Região Central

Cruzília, no Sul de Minas

Fronteira, no Triângulo Mineiro

Guarda Mor, na Região Noroeste

Gurinhata, no Triângulo Mineiro

Ibiaí, no Norte de Minas

Itatiaiuçu, na Região Metropolitana

Itaúna, no Centro-Oeste

José Raydan, no Vale do Rio Doce

Mário Campos, na Região Metropolitana

Medina, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri

Morada Nova de Minas, na Região Central

Pimenta, no Centro-Oeste

Pompéu, na Região Central

Pouso Alegre, no Sul de Minas

Prata, no Triângulo Mineiro

Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana

Santa Cruz de Minas, na Região Central

Santa Luzia, na Região Metropolitana

São João da Mata, no Sul de Minas

São Sebastiao do Oeste, no Centro-Oeste

Tapira, no Alto Paranaíba

Tiros, no Alto Paranaíba

Tupaciguara, no Triângulo Mineiro

Uberaba, no Triângulo Mineiro

