O avanço da vacinação contra a Covid-19 em Minas, que reflete em uma melhora no cenário epidemiológico, faz com que cidades do Estado já desobriguem o uso da máscara de proteção em locais abertos e arejados. A medida, no entanto, não é aconselhada por especialistas, já que o vírus, assim como as variantes dele, ainda circula por aqui.

A queda do uso da máscara já é vista em cidades grandes mineiras, como Ipatinga, no Vale do Rio Doce, Patos de Minas, no Triângulo Alto Paranaíba, Pará de Minas, no Centro-Oeste, e Sete Lagoas, na região Central. Em todas elas, a justificativa para a medida considera o crescimento da imunização, assim como a baixa hospitalização de pacientes com a doença, queda no número de óbitos e de novos casos.

É preciso lembrar que o uso da proteção facial segue sendo obrigatório em locais fechados. A decisão, que também já foi tomada pelo Rio de Janeiro, porém, é considerada precoce pelo infectologista e membro do Comitê de Enfrentamento à Covid em Belo Horizonte, Unaí Tupinambás.

“A gente tem visto a situação em outros países. Na Europa, locais com níveis de vacinação muito próximos aos do Brasil, ou até mais, estão tendo uma quarta onda. Então, neste momento, acho que ainda é precoce abrir mão da máscara”, disse o especialista ao jornal Hoje em Dia.