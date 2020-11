A Polícia Militar estará presente em todos os municípios mineiros no domingo (15), durante as eleições, dentre eles, os 12 municípios que compõem a área do 63º Batalhão.

As cidades são: Formiga, Arcos, Pains, Iguatama, Bambuí, Medeiros, Tapiraí, Córrego Fundo, Pimenta, Itapecerica, Camacho e São Sebastião do Oeste.

Estas cidades receberão reforços em seu policiamento durante o pleito, sendo empregados todos os policiais militares, inclusive os que estavam de férias, além dos policiais de Divinópolis, da Capital mineira, do policiamento Rodoviário e policiamento de Meio Ambiente, abrangendo todas as seções eleitorais das zonas rurais destes municípios.

Esse empenho especializado favorece o processo democrático, o exercício da cidadania, possibilitando o atendimento direto ao cidadão antes, durante e depois do período eleitoral lembrando que este é um esforço adicional, mantendo-se o policiamento ordinário de forma preventiva e repressiva as infrações penais em geral.