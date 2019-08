Em 2015, a revista Nature confirmou que a genética é o fator que mais influencia no sobrepeso e na obesidade, acima da dieta e do exercício. Mas para controlar o armazenamento excessivo de gordura muitos especialistas preferem mudar os hábitos de dieta e acabar com o sedentarismo.

Agora, um novo estudo feito pela Universidade de Taiwan revela quais são as atividades mais eficazes para deter essa doença crônica.

A pesquisa foi elaborada em 18 mil pessoas de 30 a 70 anos, que fazem parte de uma base de dados chinesa de pesquisa biomédica.

Publicado na revista PLoS Genetics, o trabalho confirma que praticar jogging (correr mais pausadamente) é a melhor forma de controlar a obesidade, seguida de outros esportes como o ciclismo de montanha, a caminhada, a marcha atlética, certas modalidades de dança e ioga.