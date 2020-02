Pesquisadores nos Estados Unidos fizeram uma descoberta sobre a estrutura do novo coronavírus que pode ajudar no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19. As novidades foram publicadas nesta quarta (19) na revista científica “Science”, uma das mais importantes do mundo.

Os cientistas, da Universidade do Texas em Austin e dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), em Maryland, decifraram a estrutura de uma proteína que o novo coronavírus usa para entrar nas células do corpo, e publicaram uma ilustração dela.

A proteína mostrada pelos cientistas, do tipo S (e que também aparece em outros vírus, como o da Sars), é usada pelo vírus para reconhecer um hospedeiro (a célula) e se fundir a ele ao entrar. Por isso, explicam, ela representa um alvo importante para tratamentos.

Com a imagem, que foi feita em alta resolução usando uma técnica chamada de microscopia crio-eletrônica, pode ficar mais fácil desenvolver medidas para combater o vírus, segundo o estudo.