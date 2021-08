Mais de 5 bilhões de doses de vacinas contra a covid-19 já foram aplicadas no mundo. Nos últimos 26 dias, foram administradas 1 bilhão de doses dos imunizantes no planeta.

A China representa quatro em cada dez injeções aplicadas no mundo, com mais de 1 bilhão de doses. A Índia está em segundo lugar, com 589 milhões, e Estados Unidos, com 363 milhões.

No Brasil, o número de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 chegou nessa terça-feira (24) a 125.339.734, o equivalente a 59,19% da população total.

Nas últimas 24 horas, 1,1 milhão de pessoas receberam a primeira aplicação da vacina, de acordo com dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa junto a secretarias de 26 Estados e Distrito Federal.