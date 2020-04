Cinco cidades mineiras concentram mais da metade das notificações confirmadas do novo coronavírus. Belo Horizonte, Juiz de Fora (Zona da Mata), Uberlândia (Triângulo) e Nova Lima e Contagem (região metropolitana) registraram 17 óbitos e 745 casos até o momento. No Estado, a soma das vidas perdidas e doentes está em 1.308.

Vale lembrar que, conforme autoridades e especialistas em saúde, os cuidados com a higiene pessoal e as medidas de isolamento social são comuns a qualquer localidade – independentemente da incidência de casos -, já que vírus pode se disseminar facilmente. Além disso, outro ponto importante é a transmissão comunitária que acontece em todo o país.

Dos cinco municípios com mais notificações, quatro integram o ranking dos que têm com maior população no Estado, o que ajuda a justificar os números da Covid-19 nessas cidades. Nova Lima, mesmo sendo exceção na lista por habitantes, faz divisa com bairros da zona Sul da capital.

Na maioria dessas localidades, as prefeituras endureceram as regras na tentativa de conter a pandemia. Caso de BH, que, desde a última quarta-feira, obriga quem estiver na rua a andar de máscaras. A pessoa sem a proteção será abordada e advertida por guardas municipais.