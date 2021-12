Cinco crianças morreram e várias ficaram gravemente feridas em um acidente com um castelo inflável nesta quinta-feira (16) durante uma festa escolar de fim de ano na Austrália. Rajadas de vento levantaram a estrutura com as crianças nela. O castelo inflável subiu a uma altura de 10 metros e, então, caiu. Não se sabe ainda por que o castelo inflável foi suspenso.

O chefe de polícia da ilha da Tasmânia, Darren Hine, confirmou que as crianças morreram.

Os alunos de uma escola do ensino básico do norte da região da Tasmânia celebravam o fim das aulas antes do recesso de Natal quando aconteceu o acidente.

Vários helicópteros de resgate e ambulâncias foram enviados ao local.