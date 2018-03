Cinco detentos com idades, entre 20 e 45 anos, que cumpriam pena no regime semiaberto no presídio de Bom Despacho, fugiram da unidade prisional na noite dessa quinta-feira (15). Um detento de 21 anos foi recapturado e os outros quatro seguem foragidos.

De acordo com a assessoria de comunicação da Secretaria de Estado de Administração Prisional (Seap), a direção do presídio instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as responsabilidades e as causas da fuga.

O Registro de Evento de Defesa Social (REDS) foi feito pela própria unidade e o fato comunicado à Justiça. A Polícia Militar informou que não foi comunicada da fuga.