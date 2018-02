A Câmara Municipal aprovou, na reunião dessa segunda-feira (26), cinco projetos de lei que autorizam o município a doar terrenos para empresas que pretendem ampliar as atividades no município.

Para os atuais vereadores, é somente por meio do incentivo à expansão de empresas que o município conseguirá gerar novos empregos e mais renda para a população.

A primeira empresa a ter a solicitação de doação de terreno aprovada foi a 2000 Comércio de Materiais para Construção e Decoração. A área a ser repassada para a empresa tem dois mil metros quadrados e está situada à avenida Maria Amélia de Oliveira, no Distrito Industrial José Luiz Andrade.

A Comercial Azevedo receberá um terreno de 40 mil metros quadrados também situado à avenida Maria Amélia de Oliveira.Segundo justificativa que acompanha o projeto de lei, a empresa apresentou plano de ampliação com previsão de investimento de aproximadamente R$10 milhões nos próximos dois anos e geração de cem empregos diretos.

Ainda no Distrito Industrial José Luiz Andrade, a Tyrebrás Reconstrução de Pneumáticos receberá um terreno de três mil metros quadrados, que será utilizado na ampliação das atividades.

Os outros terrenos doados ficam no Distrito Industrial José Luiz Andrade II. A empresa RA Indústria e comércio receberá os lotes 9 e 10, com 750 metros quadrados cada, vizinhos à área já ocupada pela empresa. A RA apresentou plano de ampliação que prevê investimento de, no mínimo R$1 milhão, nos próximos dois anos com a geração de 50 empregos diretos no município.

Para a F&F Equipamentos de Ginástica e Musculação, a Prefeitura doará uma área de quatro mil metros quadrados, que compreende o lote 1 da Quadra C e a área remanescente de 1B, que são contíguos ao atual terreno da empresa.

No total, serão 50.500 metros quadrados doados para as cinco empresas.

Tramitação

Entrou em tramitação na reunião, o Projeto de Lei 130/18. Ele autoriza o município a doar à sociedade empresária ECO Reciclagem Empresa de Destinação de Resíduos Sólidos um imóvel para ampliação de suas atividades.

Segundo a proposta, serão repassados à empresa dois terrenos que perfazem 14.975 metros quadros. Ambos estão localizados no Distrito Industrial Myrtô Albergaria Pieroni.

Na justificativa que acompanha o projeto, é explicado que a ECO planeja instalar uma usina de reciclagem de pneus inservíveis com capacidade de triturar quatro mil toneladas por mês. Tal atividade gerará 13 novos empregos diretos no município.