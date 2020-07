Com o objetivo de desarticular e prender os integrantes de uma associação criminosa responsável por furtos de bovinos, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) realizou, nesta quarta-feira (15), a operação “Rei do Gado”.

A ação resultou na prisão de cinco investigados e no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão nos municípios de Iguatama, Bambuí, São Sebastião do Oeste e Divinópolis. As equipes recuperaram 83 animais e apreenderam seis veículos.

As investigações realizadas pelas Delegacias de Polícia Civil em Arcos e Iguatama tiveram início após o registro de cinco ocorrências na região. No total, 88 cabeças de gado foram furtadas entre agosto e novembro do ano passado. Segundo apurado, para o cometimento dos delitos, os investigados se organizavam como executores, transportadores, financiadores e mentores da associação criminosa.

O delegado responsável pelas investigações, Patrick Carvalho, explica como o grupo agia: “Os investigados já tinham informação prévia da propriedade alvo do furto e suas rotinas, além dos animais a serem subtraídos, e também conheciam bem as estradas rurais que iriam percorrer. Durante a noite, aproveitando-se da fase da lua para facilitar a iluminação, recolhiam o gado e combinavam com um integrante de organizar o transporte e a GTA (Guia de Trânsito Animal), documento necessário para o transporte de gado. Posteriormente, comercializavam com frigoríficos ou produtores rurais para o abate e dividiam o valor auferido”.