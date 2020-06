Somados os casos confirmados no município e outros seis testes positivos de detentos da Penitenciária Regional, Formiga tem 84 casos da Covid-19, segundo dados divulgados nesta terça-feira (23), quando mais cinco pessoas foram diagnosticadas com a doença.

De acordo com a Câmara Técnica de Enfrentamento ao vírus, entre os pacientes está um profissional da saúde. Ele e as outras quatro pessoas que também testaram positivo hoje estão sendo acompanhados em isolamento domiciliar.

Ainda segundo dados atualizados, oito pessoas estão internadas – quatro aguardam resultados de exame e outras quatro testaram positivo para a doença. Com esses números de internações, permanece em nível 1, o índice de ocupação dos respiradores disponíveis no município.

Com o aumento diário no número de casos, o Executivo reforça o pedido para que a população intensifique as ações preventivas, como o uso de máscaras de proteção individual, a higienização correta das mãos e evitem, também, lugares com grande circulação de pessoas.