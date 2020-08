Da Redação

Mesmo com a liberação do resultado de 102 exames nesta segunda-feira (24) em Formiga, apenas 5 foram positivos para o novo coronavírus. Outros 97 casos suspeitos foram descartados.

Agora, são 492 casos confirmados no município.

Atualmente, 148 pessoas que já testaram positivo para a doença estão com o vírus ativo, sendo que 147 delas estão em acompanhamento (isolamento domiciliar) e apenas uma está internada.

Até este domingo, dois pacientes diagnosticados com a Covid-19 estavam internados na Santa Casa. Um deles recebeu alta.