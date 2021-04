Mais um boletim epidemiológico da Covid-19 foi divulgado em Arcos.

Neste domingo (11), foram registrados cinco óbitos por causa da doença.

O 88º óbito trata-se de uma mulher, de 81 anos, moradora do bairro Esperança II. Era portadora de hipertensão arterial. Testou positivo para Covid-19 no dia 02/04/21. Estava internada na Santa Casa de Arcos. O óbito ocorreu em 10/04/21.

O 89º óbito trata-se de um homem, de 71 anos, morador do bairro Brasília. Testou positivo para Covid-19 no dia 23/03/21. Estava internado na Santa Casa de Arcos. O óbito ocorreu em 10/04/21.

O 90º óbito trata-se de uma mulher, de 67 anos, moradora da zona rural. Testou positivo para Covid-19 no dia 25/03/21. Estava internada na Santa Casa de Arcos. O óbito ocorreu em 11/04/21.

O 91º óbito trata-se um de homem, de 65 anos, morador do bairro Floresta. Era portador de hipertensão arterial. Testou positivo para Covid-19 no dia 19/03/21. Estava internado na Santa Casa de Arcos. O óbito ocorreu em 11/04/21.

O 92º óbito em Arcos trata-se de um homem, de 69 anos, morador do bairro Brasília. Testou positivo para Covid-19 no dia 22/03/21. Foi transferido para Santa Casa de Formiga/MG no dia 24/03/21. O óbito ocorreu em 11/04/21.

Também neste domingo, foram confirmados cinco novos casos:

São 03 homens:

Um homem de 37 anos, morador do bairro Brasília, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 46 anos, morador do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Um homem de 57 anos, morador do centro da cidade, e que está internado.

E 02 mulheres:

Uma mulher de 33 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar;

Uma mulher de 55 anos, moradora do centro da cidade, e que está em isolamento domiciliar.

Fonte: Portal Arcos