No final de semana (entre os dias 23 a 25) foram desencadeadas, na região abrangida pelo 63º Batalhão, operações voltadas a coibir delitos de perturbação do sossego e tranquilidade pública.

Na ocasião, foram apreendidos cinco veículos com o volume do som acima do permitido, e com isso, perturbando a tranquilidade da população.

De acordo com a Polícia Militar, operações como esta serão desenvolvidas de forma rotineira, com o objetivo de prevenir a infração.

Importante frisar as consequências para tais práticas. O responsável poderá responder a um processo criminal, ter o veículo apreendido e eventualmente sofrer uma punição administrativa por infração de trânsito.