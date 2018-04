O governo de Minas entregou nesta sexta-feira (6), no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, 50 veículos para 37 municípios mineiros. Entre eles, estão ambulâncias, minivans de sete lugares e automóveis convencionais.

Ao todo, foram investidos R$ 3,4 milhões para a compra dos veículos. Os recursos são provenientes de emendas parlamentares de deputados estaduais mineiros.

Em seu pronunciamento, o governador Fernando Pimentel ressaltou a estratégia do governo em priorizar ações que tenham impacto direto na vida da população. “A entrega desses veículos, para quem não conhece Minas Gerais, pode achar que é pouca coisa e que não resolve nada. Não resolve para quem está longe, dentro do gabinete com ar condicionado. Mas, para quem está lá, com o pé na lama, precisando de um veículo novo para transportar um paciente, resolve muito”, afirmou o governador.

Pimentel também destacou as prioridades feitas pela administração estadual. “Esse é um governo que fez esse tipo de escolha. Resolvemos governar o Estado voltados para as necessidades reais da população e não fechados dentro de gabinetes, e não sonhando em construir prédio luxuoso lá na estrada de Confins. Isso não é conosco, isso é o passado. Nós vamos enfrentar as dificuldades junto com vocês nas prefeituras, junto com os representantes legítimos dos municípios e, pouco a pouco, vamos superando as dificuldades”, afirmou.

O governador frisou, ainda, o ambiente de harmonia vivido no Estado, que tem permitido avançar no desenvolvimento das políticas públicas. “Isso mostra que Minas está no caminho certo. Para além de todas as dificuldades, de todas as crises, de todas as vicissitudes da vida política hoje no Brasil, nós estamos superando isso com muito trabalho, com muito equilíbrio e com muita harmonia, que nós temos hoje com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, e que você olha para os outros estados e não vê. Mas aqui em Minas é assim, você não vê esse bate-boca entre os poderes. Aqui é equilíbrio, é trabalho, é compreensão, é tolerância, da mesma forma que nós temos nos relacionado com os municípios”, finalizou.

Os veículos foram doados por meio das secretarias de Estado de Governo (Segov) e Saúde (SES). O deputado estadual Agostinho Patrus também valorizou a parceria entre a Assembleia e o governo do Estado. “Os prefeitos vivem momentos de dificuldades, então temos de valorizar essa relação na esperança de um trabalho conjunto entre os deputados estaduais, o governo e as prefeituras”, afirmou.

O prefeito de Jesuânia, José Donizette Nogueira, ressaltou a importância do veículo para o município. “Essa ambulância vai nos ajudar a cuidar da saúde da nossa população, oferecendo um transporte de qualidade. Temos que agradecer o empenho de todos e cuidar do nosso patrimônio”, disse.

Também participaram do evento os secretários de Estado de Governo, Odair Cunha; de Transporte e Obras Públicas, Murilo Valadares; de Desenvolvimento e Integração do Norte de Minas, Epaminondas Pires de Miranda; além dos deputados estaduais Hely Tarquínio, Mário Henrique Caixa, prefeitos e representantes das prefeituras.

Confira os municípios beneficiados: