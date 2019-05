O Circuito Grutas e Mar de Minas promoverá, no dia 04 de junho, um encontro Regional de Turismo, evento aberto a todas as pessoas envolvidas com o setor turístico. A atividade conta com apoio da Administração Municipal e será realizada na Escola de Música Eunésimo Lima (Emmel), a partir das 14h.

De acordo com a presidente do Circuito, Fernanda Cunha, o objetivo do encontro é divulgar os programas do Ministério do Turismo (MTUR) o que será feito pela coordenadora de mapeamento, Ana Carla Moura.

O presidente da Federação dos Circuitos Turísticos de Minas Gerais (Fecitur), Igor Diniz, e o deputado estadual Irineu Inácio da Silva, presidente da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia também comparecerão ao evento. Para informações complementares sobre o encontro, o telefone é o (37) 9.9916-4286.