O Circuito Mineiro de Administração (CMA) realizará, no Unifor-MG, no dia 11 de agosto, a palestra “Como Construir uma Empresa Lucrativa”. A atividade será ministrada por Rosendo Magela, que é administrador, empresário, professor, palestrante, investidor, consultor e ex-secretário de Governo de Minas Gerais.

A palestra será realizada às 19h, com base em cinco módulos que tornam uma empresa lucrativa: Lucro; O que fazer; Como fazer; Um novo mundo empresarial-financeiro?; Como fazer para que cada colaborador faça o que tem de ser feito dessa nova gestão?. Serão apresentadas formas de como gerir lucro, inovação, indicadores e metas a serem alcançadas em uma empresa.

A realização é do Conselho Regional de Administração de Minas Gerais (CRA-MG) e da Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais (Federaminas). O evento conta com o apoio do Unifor-MG. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no linkhttp://www.cramg.org.br/news-item/circuito-mineiro-de-administracao-vai-a-passos-e-formiga/

Mais informações pelo (31) 3218-4520.