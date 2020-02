O Núcleo de Educação Pernamente (NEP) do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste Para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste) realizará nesta segunda e terça-feira (17 e 18) o II Seminário Regional de Urgências Psiquiátricas. O encontro ocorrerá no auditório da Faculdade Pitágoras em Divinópolis, das 13 às 17h30.

De acordo com estudos, têm aumentado significativamente os casos de urgência psiquiátrica por todo o mundo desde os anos 60. Dados de atendimentos do Samu Oeste também mostram o aumento no número de chamadas para atendimentos relacionados a transtornos psiquiátricos, em 2018 foram de 2594 e em 2019 foram 2997.

Estarão à frente desta capacitação a médica Maristela Maia Barcelos, que tem vasta experiência em psiquiatria e o major Kleber Silveira de Castro, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

“O evento é voltado para profissionais que atuam na área da saúde da Região Oeste e visa orientar os participantes, por mais que já tenham expertise, a melhor forma de abordagem dos pacientes em atendimentos do tipo e também haverá a discussão sobre alterações nos protocolos de atendimento e contenção”, destacou a enfermeira e coordenadora do NEP, Larissa Martins.