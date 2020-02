O Núcleo de Educação Pernamente (NEP) do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Ampliada Oeste Para Gerenciamento dos Serviços de Urgência e Emergência (CIS-URG Oeste), a pedido da Superintendência Regional de Saúde de Divinópolis, realizou o II Seminário Regional de Urgências Psiquiátricas.

A capacitação ocorreu na segunda e terça-feira (17 e 18), no auditório da Faculdade Pitágoras em Divinópolis.

De acordo com o Samu, estudos mostram que têm aumentado significativamente os casos de urgência psiquiátrica por todo o mundo desde os anos 60. Dados de atendimentos do Samu Oeste também mostram o aumento no número de chamados para atendimentos relacionados a transtornos psiquiátricos, em 2018 foram 2.594 e em 2019 foram 2.997.

Mais de 400 profissionais que estudam ou atuam na área da saúde da Região Oeste estiveram presentes no evento. As mesmas palestras foram ministradas nos dois dias para propiciar a participação daqueles que estavam de plantão em um deles. Temas relevantes foram abordados pelos palestrantes que têm ampla experiência na área psiquiátrica.

A psicóloga que trabalha no CIS-URG Oeste, Márcia Caixeta, abriu o evento falando um pouco da importância do “cuidar de quem cuida”, um alerta da importância do cuidado consigo mesmo dos profissionais que atuam no atendimento.

A médica psiquiátrica, Maristela Maia Barcelos, fez as palestras sobre abordagem à agitação psicomotora, assim como avaliação e manejo das crises de pacientes envolvidos com álcool e drogas. Já o major Kleber Silveira de Castro, do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, falou sobre o tema abordagem à tentativas de autoextermínio.

“A direção do CIS-URG Oeste está de parabéns por esta capacitação, pois este tema é muito delicado, ainda gera muito preconceito. Não se gosta muito de falar a respeito, mas acontece rotineiramente sermos chamados para atendimentos que envolvem pacientes psiquiátricos e uma equipe bem treinada para atender este tipo de ocorrência é muito importante”, destacou Daniel Moura, Condutor Socorrista da Base do Samu de Arcos.

