O Cissul Samu está realizando processo seletivo simplificado, com prova de títulos, para contratação temporária de excepcional interesse público para ocupar a função de Médico intervencionista/regulador.

As vagas são para as Bases Descentralizadas de Passos, Piumhi e Varginha.

O edital nº 005/2021 pode ser baixado através do link.

As inscrições podem ser feitas no Link, das 13h do dia 05 de julho às 17h do dia 12 de julho.

Mais informações pelo telefone (35) 3219-3157.

Fonte: Cissul Samu