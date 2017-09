Um jovem de 26 anos e um homem de 30 anos foram mortos a tiros nesse domingo (24), no bairro Santa Helena em Lagoa da Prata. Segundo informações da Polícia Militar (PM), as duas vítimas estavam na casa da ex-mulher do suspeito que ficou com ciúmes e efetuou os disparos.

De acordo com a PM, a mulher tinha um relacionamento com uma das vítimas e o outro era amigo. O ex-marido foi até a casa e se irritou ao ver os dois homens no local.

O suspeito foi embora e retornou alguns minutos depois armado. Ele entrou na casa a procura dos homens e efetuou vários disparos contra eles. Os dois tentaram se esconder, mas foram perseguidos pelos cômodos.

As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiram aos ferimentos e morreram a caminho da unidade de saúde. A perícia foi acionada e compareceu no local. O suspeito fugiu e ainda não foi localizado.