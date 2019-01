Dois dias após se encontrarem na Federação Mineira de Futebol (FMF) para a reunião técnica visando o clássico de domingo (27), Atlético e Cruzeiro tiveram encontro no Tribunal de Justiça Desportiva de Minas Gerais. O Galo acionou o TJD para obter liminar do presidente do órgão para derrubar algumas decisões obtidas pela Raposa na reunião da FMF.

O principal motivo do Galo acionar novamente a Justiça em questões envolvendo o clássico foi novamente nos preços praticados pela Raposa aos torcedores visitantes do Atlético. Serão 5.940 ingressos cedidos, antes ao preço único de R$120. Mas o Atlético conseguiu argumentar que tal preço era injusto, pois metade dos setores condicionados aos visitantes do Mineirão são em locais no qual a torcida do Cruzeiro ocupará (mesmo setor) e pagará um preço que varia de R$30 a R$20.