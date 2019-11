Pode parecer prêmio de consolação, mas não deixa de acontecer, principalmente na Era dos Pontos Corridos, iniciada em 2003 na Série A do Campeonato Brasileiro, uma disputa paralela entre atleticanos e cruzeirenses em relação às posições dos clubes ao final da competição.

Claro que o mais importante é a taça, e ela só a Raposa ergueu, e por três vezes, em 2003, 2013 e 2014. Mas essa disputa, de quem chega na frente, que provoca muitas apostas entre torcedores dos dois lados, existe e está em aberto em 2019.

– Arte: Jornal Hoje em Dia

Faltando sete rodadas para o final do Brasileirão, o Galo tem cinco pontos a mais que a Raposa, sendo que 21 ainda serão disputados pelos dois clubes a partir do clássico deste domingo, às 16h, no Mineirão, pela 32ª rodada.

Em 2019 é a 16ª vez que os dois rivais mineiros jogam juntos a Série A. Em 2006 isso não aconteceu por causa do rebaixamento atleticano à Série B.