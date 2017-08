A cidade de Formiga sediará no dia 20 deste mês um amistoso entre o Vila Esporte Clube (VEC) e o Formiga Esporte Clube (FEC).

O clássico será realizado no estádio João Francisco de Paula (campo do Vila) a partir das 10h.

Os detalhes sobre o amistoso foram discutidos na terça-feira (9) entre as diretorias dos clubes e membros da Liga Amadora de Formiga (LAF). Participaram da reunião o presidente do VEC, Geraldo César e o vice-presidente Hector Costa; o presidente do FEC, Anselmo Gaspar e o vice-presidente Ronaldo Caetano; o presidente LAF, Luciano Silveira e o diretor de comunicação, Sandrinho da Looping.

Os dois times são os principais clubes de Formiga e veem se destacando no Campeonato Municipal Sub-20.