Após reclamar da falta da carta de demonstrativo de consumo do telefone celular, o empresário Bruno Ribeiro Carvalho foi surpreendido quando a correspondência da TIM chegou à sua casa. No endereço, ao lado do complemento, ele leu “mineiro boiola otário”. O fato aconteceu na cidade de Lambari, no Sul de Minas, no fim de janeiro.

Ao Hoje em Dia, Bruno contou que tentou contato com a operadora para pedir o demonstrativo de consumo e se desentendeu com o atendente pela demora no processo. “Eles mandam essa carta todo mês e em janeiro não veio. Aí liguei para pedir que eles enviassem e não consegui porque o atendente ficou me enrolando, colocando musiquinha. Como não consegui por telefone, abri uma reclamação na Anatel e outra no Consumidor.gov, aí a carta chegou com essa afronta”, detalhou.

Bruno acabou de terminar um tratamento contra um câncer no pulmão e estava chegando de uma sessão de radioterapia quando recebeu a carta. Segundo ele, foi preciso ler, reler e até mostrar para a mãe as palavras no envelope porque ele não estava acreditando no que estava escrito.