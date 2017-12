Clientes da Caixa Econômica estão enfrentando dificuldades nesta quarta-feira (20) para pagar contas e fazer as compras de Natal. Em Formiga diversos clientes do banco não conseguiram utilizar o cartão de débito em estabelecimentos comerciais nem tiveram acesso ao Internet Banking.

A assessoria de imprensa da Caixa confirma problemas técnicos em Minas Gerais e informa que está trabalhando para resolvê-los, mas ainda não divulgou um prazo para isso. Até o momento, não há orientações específicas para os clientes do banco que enfrentam problemas.

A causa mais provável para a instabilidade no sistema é o excesso de movimentação bancária na região, de acordo com o banco. Tradicionalmente, o dia 20 de dezembro é um dos melhores para o comércio, pois é a data limite para o pagamento da segunda parcela do 13º salário dos trabalhadores que aproveitam para fazer as compras de Natal.

