Os clientes da Cemig com débitos junto à companhia ganharam a oportunidade de negociar de forma facilitada os valores das faturas em atraso. Para tanto, a empresa oferece uma série de facilidades de pagamento, como o parcelamento da dívida em até 12 vezes sem juros.

As condições são válidas somente por meio dos canais digitais de atendimento. Para aproveitar o benefício, basta que os interessados atualizem seu cadastro com dados de e-mail e telefone junto à Cemig e façam a adesão ao recebimento da fatura por e-mail ao acessarem o serviço de parcelamento.



De acordo com o gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig, Wellington Cancian, a nova campanha de negociação de débitos da companhia é uma oportunidade para os clientes ficarem em dia com a empresa sem prejudicar o orçamento familiar. “É muito importante que nossos clientes paguem suas contas em dia, evitando seu endividamento e aplicação de multas e juros, além de contribuir com a qualidade e garantia dos serviços de fornecimento de energia elétrica para toda sociedade. A campanha de negociação permitirá aos nossos clientes a retomada em seu fluxo de pagamentos neste momento. Lembramos também que, no final de julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a revisão da Resolução Normativa nº 878/2020, permitindo a retomada de diversas atividades pelas distribuidoras, dentre elas a suspensão de fornecimento de energia por inadimplemento”, explica o gerente da empresa.

A Cemig preparou a campanha de negociação para que os clientes com débitos pendentes possam regularizar a situação junto à companhia. “Trata-se de uma oportunidade única para os clientes colocarem suas contas em dia. Por meio dos canais digitais da Cemig, é possível parcelar faturas em atraso sem a necessidade de sair de casa, evitando aglomerações.”, completa o gerente.