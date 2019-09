Redação Últimas Notícias

Clientes da operadora Vivo enfrentam problemas para fazer ligações e acessar a internet nesta quinta-feira (19), em Formiga. Diversas pessoas que utilizam o celular como instrumento de trabalho relataram ao Últimas Notícias os prejuízos por conta da situação.

Falhas na prestação de serviço Vivo são recorrentes em Formiga e região. Em março de 2017, o Procon do município notificou a empresa solicitando esclarecimentos. Mesmo com a cobrança, os clientes continuaram tendo prejuízo. No ano passado, mais uma falha foi registrada em Formiga. Na época clientes do Espírito Santo também foram prejudicados.