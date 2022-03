Clientes do banco Itaú têm verificado inconsistência em seus extratos na manhã desta quinta-feira (3). O assunto levou o banco aos trending topics do Twitter.

Muitos clientes reclamam que foram feitos saques não identificados – enquanto outros apontam a entrada de dinheiro não especificado. Em vários casos, pagamentos feitos retornaram às contas dos clientes.

De acordo com o portal G1, o Itaú informou que está atuando para corrigir o problema de intermitência que afeta seus sistemas, com impacto na demonstração do extrato e saldo de conta corrente para parte de seus clientes.

“O banco lamenta o transtorno e trabalha para que a situação seja corrigida o mais rapidamente possível”, diz o comunicado.