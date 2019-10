Representantes da Mão Amiga, entidade que auxilia pacientes na luta contra o câncer em Formiga e região, visitaram os Supermercados BH, ABC e Kit Sacolão, na manhã desta sexta-feira (18), e distribuíram um kit-rosa para clientes e funcionárias.

Contendo rosa, informativo com as ações da entidade e panfletos da campanha “Um toque pode salvar sua vida”, o objetivo do kit-rosa é enfatizar a prevenção do câncer de mama, já que campanhas preventivas estão inseridas na missão da associação formiguense.

Em outubro, várias ações já foram desenvolvidas e ainda acontecerão durante este mês, celebrando o movimento mundial Outubro Rosa.