Redação Últimas Notícias

Novembro se despede neste final de semana da mesma forma como chegou: com registros de pancadas de chuva frequentes. É o que informa o instituto Climatempo.

Aumento de nebulosidade e temperaturas abaixo dos 30°C estão previstos para o final de semana em Formiga. As pancadas de chuva podem vir a qualquer hora do dia e, conforme o Climatempo, serão de moderadas a fortes intensidades. O volume de chuva pode chegar a 30 milímetros.

A passagem de uma frente fria pelo litoral do Rio de Janeiro estimulou a formação de áreas de instabilidade sobre Minas Gerais. Segundo o Climatempo, a tarde e noite dessa quinta-feira (28), foram de muita chuva em várias regiões mineiras, com volumes acima de 40 mm acumulados em apenas 3 horas de chuva.

Todo o estado de Minas tem muitas nuvens até o domingo e pancadas de chuva frequentes. Há risco de chuva forte e vento forte em quase todas as regiões do Estado.

De acordo com o Climatempo, uma nova frente fria chega ao litoral paulista no domingo (1º) e na segunda-feira (2), já estará no Espírito Santo. A previsão para a primeira quinzena de dezembro é de possibilidade de chuvas acima da média histórica.

Confira a previsão para Formiga:



Dia Variação Umidade Chuva Sexta-feira (29) ↓17°C – ↑26°C ↓74% – ↑947% 90% – 24 mm Sábado (30) ↓18°C – ↑28°C ↓68% – ↑98% 90% – 25 mm Domingo (1°) ↓19°C – ↑30°C ↓60% – ↑99% 90% – 30 mm