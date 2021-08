A massa de ar quente e seco que atua sobre Minas Gerais está elevando as temperaturas. Com isso, a taxa de nebulosidade, que pode contribuir para uma melhor qualidade do ar, permanece em queda. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em regiões mais quentes, o nível de umidade está abaixo dos 20%, o que é considerado crítico pelos meteorologistas.

No Norte e Triângulo Mineiro, onde as temperaturas ultrapassam os 30°C, os índices de umidade do ar estão em 15%. Em situações como esta, os médicos recomendam bastante hidratação. Ainda segundo o Inmet, nesta terça (24/8) o céu fica claro a parcialmente nublado com névoa seca na maior parte de Minas, exceto na Faixa Leste, onde o dia será de tempo fechado. Não há possibilidade de chuvas para nenhuma área do estado.

Em Belo Horizonte a menor temperatura foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 15,6°C. A máxima deve chegar a 29°C. A umidade na capital fica em torno de 25% no período de maior aquecimento. A temperatura mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, em Monte Verde, com 6,7°C. A máxima está prevista justamente para as regiões do Norte e Triângulo Mineiro, quando os termômetros devem alcançar os 36°C.