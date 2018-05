O ginecologista Iramil Almada e os psicólogos Débora Alves e Gabriel Nogueira Ferreira passam a fazer parte da equipe de profissionais da Saúde da Clínica do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formiga (Sintramfor) nesta semana. Os pacientes interessados em consulta com estes profissionais já podem agendar.

Iramil começará a atender no Sintramfor na próxima sexta-feira (18). Ele estará no Sindicato todas as sextas-feiras. O consultório com todos os equipamentos e materiais necessários foi montado pelo Sindicato e está pronto para o atendimento, inclusive de obstetrícia para as grávidas fazerem pré-natal.

Psicólogos

Os psicólogos Débora e Gabriel já estão atendendo. As consultas com Débora podem ser agendadas para os seguintes dias e horários: segunda, de 14h às 17h; terça, de 8h às 11h; e sexta, de 8h às 12h.

Já Gabriel atende às terças, de 13h às 17h; quartas, de 8h às 11h; quintas, de 13h às 17h; e sextas, de 13h às 17h.

Mais médicos

A Clínica Médica do Sintramfor está oferecendo consultas especializadas desde o ano passado. As vantagens para os servidores municipais e familiares são preço baixo e pagamento facilitado, com desconto na folha de pagamento.

Atualmente, a consulta custa, de R$150 a R$ 180. Para cada consulta, o paciente tem direito a um retorno dentro de 30 dias, esse valor poderá ser divido em até 3 vezes.

Médicos que já estavam atendendo:

Clínico Geral

João Marcos Lopes Silva

Atende às sextas-feiras, à tarde

Cardiologista

Alexandre Ferreira

Atende na primeira terça-feira do mês

Dermatologista

Sarah de Figueiredo Miranda Costa

Atende às segundas-feiras, à tarde

Psiquiatria

Tiago de Oliveira Braga

Atende às quintas-feiras, pela manhã

Agende

Para marcar uma consulta, basta ligar no 3321-3151 ou no 99999-3669. É possível agendar também pelo WhatsApp no mesmo número do celular. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone ou na sede do Sintramfor.