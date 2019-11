Em “Éramos Seis”, as coisas não estão nada bem entre Almeida (Ricardo Pereira) e Clotilde (Simone Spoladore). Depois de ter descoberto que o pretendente é casado, a moça rompeu com o rapaz.

Almeida (Ricardo Pereira)





Então, no capítulo deste sábado (1) de ” Éramos Seis” , tudo está pronto para o casamento de Olga (Maria Eduarda de Carvalho) e Zeca (Eduardo Sterblitch), mas parece que um convidado indesejado acabará incomodando Clotilde .

Almeida chegará a Itapetininga e tentará conversar com a irmã de Lola (Gloria Pires), mas a moça fugirá do ex, ainda muito magoada. Será que eles ainda vão se entender em ” Éramos Seis “?