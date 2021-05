A meta do Cruzeiro é se tornar o primeiro clube-empresa do Brasil com as especificidades da Sociedade Anônima do Futebol (SAF), que ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal. Esse objetivo foi revelado pelo presidente Sérgio Santos Rodrigues em entrevista à TV Senado, na última semana.

Com os estudos internos avançados, o Cruzeiro aguarda a aprovação do Projeto de Lei 5516, apresentado em 2019 pelo senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), hoje presidente do Congresso Nacional. No fim de abril, o parlamentar projetou que o tema estará em votação ainda no mês de maio. Se validado, ele ainda seguirá para a Câmara dos Deputados.

“A meta do Cruzeiro é ser o primeiro clube-empresa nos modelos da Lei 5516/2019, projeto de lei que tramita no Senado, e tenho certeza que a grande vantagem vai ser a captação de recursos mais segura no mercado”, explicou Sérgio.

“Nosso projeto é, assim que aprovada a lei, a gente transformar (em clube-empresa). Estamos com a EY (Ernst & Young), consultoria para poder instaurar esse modelo. A gente confia muito que será positivo para a gente e para os clubes em geral para captar recursos de forma mais segura”, completou.